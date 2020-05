Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Bad Hersfeld - Am Mittwochmittag (27.05.), gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Kradfahrer aus Bad Hersfeld den Lindenweg und wollte nach links in die Kiefernallee abbiegen. Er geriet zu weit nach rechts, verriss den Lenker und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Dienstagnachmittag ( 26.05.), gegen 14:20 Uhr, befuhr die 58-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Heringen eine Grundstücksausfahrt und bog nach rechts in die Straße Eisfeld ein. Hierbei touchierte sie den Pkw einer 74-jährigen Fahrerin aus Bad Hersfeld, welcher verkehrswidrig am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 950 Euro.

