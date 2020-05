Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnwagenbrand - Sachbeschädigung an Gästehaus

Vogelsbergkreis (ots)

Wohnwagenbrand

Gemünden (Felda) - Am Mittwochnachmittag (27.05.) brannte in der Straße "Am Hang" im Ortsteil Rülfenrod ein Wohnwagen.

Der Feuerwehr gelang es das Feuer zeitnah zu löschen, sodass es sich nicht auf benachbarte Gebäude ausbreiten konnte.

Personen wurden glücklicherweise keine verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Alsfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diesbezüglich liegt noch kein Ergebnis vor.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Gästehaus

Schlitz - Unbekannte beschädigten zwischen Dienstagnachmittag (26.05.) und Mittwochmorgen (27.05.) ein Fenster eines Gästehauses einer öffentlichen Einrichtung in der Gräfin-Anna-Straße. Die Täter verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

