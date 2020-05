Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Haunetal (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Haunetal

Auf der Kreisstraße 25 zwischen Holzheim und Kruspis kam am es am 27.05.2020 um 14:50 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Dabei wurde die 50-jährige Fahrerin eines der PKW im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden; per Rettungshubschrauber erfolgte der Transport der Schwerverletzten in das Klinikum Fulda. Der andere betroffene PKW-Fahrer (18) wurde verletzt in das Klinikum Hersfeld gebracht. Beide Beteiligte sind aus dem Haunetal. Ein Sachverständiger zur Ermittlung der Unfallursache war am Unfallort, der Unfallhergang und die Ursache sind zurzeit unklar. Sachschaden: 20.000 Euro

