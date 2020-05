Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: B254 - Unfall mit Flucht

Am Dienstag (26.05.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Alsfeld die B254 von Alsfeld kommend in Richtung Lauterbach. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in entgegengesetzter Richtung und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug in Höhe Renzendorf, da dieses dort abbiegen wollte. Bei dem Überholvorgang wurde die Sperrfläche überfahren und der Alsfelder musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 EUR. Der Unfallverursacher soll einen dunklen Mittelklassewagen gefahren haben.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

