Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda (ots)

Am heutigen Dienstag, gegen 13:35 Uhr ereignete sich auf der K40, Hofbieber-Langenberg Richtung Obergruben ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 63-jährige Unfallverursacherin aus der Stadt Fulda, kam mit ihrem Golf Plus in einem Waldstück, in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stehen. Zudem prallte sie gegen einen kleineren Baum der seitlich auf das Fahrzeug fiel. Durch die Lage des Fahrzeuges und den umgekippten Baum, konnte sich die Fahrzeugführerin nicht selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien. Die FFW Hofbieber und Schwarzbach war mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte mittels Einsatz von Rettungstechnik die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Zudem waren ein RTW und ein Notarzt der mittels Rettungshubschrauber zum Einsatzort verbracht wurde am Unfallort. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und ins Klinikum Fulda verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5 000,-EUR

