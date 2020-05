Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Ebersburg - Am Dienstagmorgen (26.05.), gegen 6:15 Uhr, brannte es im Ortsteil Ried in einem Einfamilienhaus in der Straße "Hainzeller".

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer in der Küche im Erdgeschoss aus. Der Feuerwehr gelang es das Feuer zeitnah unter Kontrolle zu bringen und so ein Ausbreiten des Brandes auf das gesamte Gebäude zu verhindern.

Der 69 Jahre alte Bewohner des Hauses blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Fuldaer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist derzeit noch unklar. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

