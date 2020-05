Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg-Braach - Am Sonntagmittag (24.05.), gegen 14 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Schwalmstadt mit seinem Peugeot die Landstraße 3208 aus Richtung Baumbach (Alheim) kommend in Richtung Braach (Rotenburg). Im Bereich einer leichten Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Ortstafel. Anschließend kam der Pkw in einem Zaun mit angrenzender Hecke zum Stehen. Der Gesamtschaden beträgt circa 3.300 Euro.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Patrick Bug Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell