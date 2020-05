Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstag (23.05.) in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 17:00 Uhr parkte eine 38-jährige Fahrerin eines VW "up" aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen parallel der Hainstraße in Richtung Berliner Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die hintere linke Stoßstange und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Samstagmittag (23.05.), gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Lkw aus Hamburg den Fahrstreifen des McDrive "An der Haune". Bei der Ausfahrt streifte er eine Betonstütze des Gebäudes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstagmorgen (23.05.), gegen 06:30 Uhr, bog ein unbekannter Fahrer eines Mercedes Kombi von einem Feldweg (Verlängerung der Rhönstraße) nach links auf die Wippershainer Straße ab. Nach etwa 100 Meter verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug wurde die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt und eingedellt, der Vorderreifen und die Achse beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim - Am Freitagabend (22.05.), 20:00 Uhr bis Samstagmittag (23.05.) 11:15 Uhr, parkte ein 64-jähriger Fahrer eines Peugeot aus Kirchheim am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Mühlbach" in der dortigen Sackgasse in Richtung Hauptstraße. Vermutlich beim Wenden stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt. Es befanden sich Kratzer an der Stoßstange vorne links. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

