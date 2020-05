Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Großenlüder - Am Sonntag (24.05.), kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstand. Ein 61-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer aus Großenlüder befuhr die Bundesstraße 254 von Fulda kommend in Fahrtrichtung Bimbach als er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam und in die Schutzplanke fuhr. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Mercedes-Benz war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell