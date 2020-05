Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Doppelte Trunkenheitsfahrt auf der Bundesautobahn

Fulda (ots)

Am 24.05.2020 gg. 20:00 Uhr fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation auf der BAB 66 im Bereich der Anschlussstelle Flieden ein Fahrzeug wegen unsicherer Fahrweise auf. im Rahmen einer Fahrzeug- und Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass ein 34jähriger Fahrzeugführer aus Ludwigshafen am Rhein unter Alkoholeinfluss seinen PKW führte. Den PKW musste der Ludwigshafener nun stehen lassen und zwecks Blutentnahme mit zur Polizeiautobahnstation kommen. Dort wurde sein Führerschein sichergestellt und er verständigte telefonisch seine Lebensgefährtin, die ihn um 22:15 Uhr bei der Polizei abholte. Statt nun den direkten Heimweg anzutreten fiel dem Päärchen ein, noch das zuvor genutzte Fahrzeug, welches im Bereich Flieden stand, abholen zu müssen. Im Bereich der BAB 7, Fahrtrichtung Süd, konnte um 23:00 Uhr die Lebensgefährtin in ihrem Fahrzeug vorausfahrend und der Ludwigshafener am Steuer seines zuvor genutzten PKW seiner Partnerin folgend, erneut kontrolliert werden. Anschließend musst sich dieser der gleichen Prozedur unterziehen, die er bereits zwei Stunden zuvor über sich ergehen lassen musste. Demnächst wird er sich wegen 2fachen Fahrens unter Alkoholgenuss vor einem Gericht verantworten müssen.

