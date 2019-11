Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Fahrt endet am Baum

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag ein 22-Jähriger bei einem Unfall bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der Mann gegen 13 Uhr von Blaustein in Richtung Bollingen unterwegs. Möglicherweise sei er auf einer Geraden wegen eines entgegenkommenden Lastwagens erschrocken. Danach sei er mit seinem Fiat von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 3.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

++++2215368

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell