POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Lemwerder +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Lemwerder sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Montag, 17. Juni 2019 ereignet hat.

Die Fahrzeughalterin erschien bei der Polizei und erstattete Anzeige, weil ihr Pkw, ein schwarzer Dacia Dokker erhebliche Schäden auf der Fahrerseite aufwies.

Die Beschädigung hat sie erst später festgestellt, so dass es zwei mögliche Unfallorte gibt. Entweder wurde der Dacia zwischen 11:00 und 11:30 Uhr in der Tecklenburger Straße oder zwischen 13:00 und 114:30 Uhr auf dem AWO-Parkplatz in der Stedinger Straße beschädigt.

Die Fahrerseite war auf der gesamten Fahrzeuglänge verkratzt und leicht verbeult. Der Schaden wurde erst verspätet festgestellt, weil der Pkw mit einem Firmenlogo bedruckt ist und die Kratzer deshalb nicht sofort auffielen. Der Schaden wurde auf 3.500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/67498 mit der Polizei in Lemwerder in Verbindung zu setzen (713826).

