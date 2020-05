Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

PKW-Führer unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend gegen 21:40 Uhr wurde in Rotenburg an der Fulda in der Kasseler Straße eine 30-jährige PKW-Fahrerin aus Rotenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die kontrollierenden Beamten hatten Hinweise bei der Frau festgestellt, welche auf Drogenkonsum hindeuteten. Hieraufhin wurde vor Ort ein Drogenschnelltest bei der Frau durchgeführt. Dieser Test bestätigte den Verdacht auf Drogenkonsum. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Blutentnahme an, welche durch einen Arzt auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Gegen die Rotenburgerin wurde außerdem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

