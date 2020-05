Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzung zur Erstmeldung "gestürzter Radfahrer" - Radfahrer verstorben -

Fulda (ots)

Ergänzung zur u.a. Erstmeldung vom 21.05.2020:

Der Radfahrer, der am 21.05.2020 in Lauterbach mit seinem Rennrad gestürzt war, ist in der Nacht zum 23.05.2020 an den Folgen der schweren Verletzungen gestorben. Es handelt sich dabei um einen 39-jährigen Mann aus Lauterbach.

POL-OH: Fahrradfahrer schwer gestürzt - Erstmeldung

Lauterbach Gegen 13:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Rennrades in Lauterbach die Vogelsbergstraße, aus Richtung Frischborn kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrradfahrer, der einen Helm trug, bei voller Fahrt zu Fall und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach Zeugenangaben war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Verletzte wird derzeit vor Ort durch einen Notarzt unter Einsatz des Rettungshubschraubers erstversorgt und anschließend ins Klinikum Fulda transportiert.

