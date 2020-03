Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Auto gestohlen

Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:30 Uhr, entwendeten Diebe am Möllenkampweg einen schwarzen BMW, 5er Baureihe (amtliches Kennzeichen WES-K307).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln: 02852 / 966100

