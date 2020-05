Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfall Ronshausen - Am Freitag 22.05.20 gg. 09.48 h befuhr eine Motorradkolonne die Kasseler Straße durch Ronshausen in Richtung Hönebach. An zweiter Stelle der Kolonne fuhr ein 53- jähriger Görlitzer auf seiner BMW 1250 GS. Er übersah den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß Pkw eines Heringers und prallte ungebremst gegen das Heck des Fahrzeuges. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 EUR geschätzt.

PHK Hahn Hersfeld-Rotenburg, Polizeistation Rotenburg

