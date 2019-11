Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Turnhalle der Grundschule

Rammelsbach (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag den 31.10.2019, 17:00 Uhr bis zum Montag den 04.11.2019, 04:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter am Gebäude der Turnhalle der Grundschule zwei Stahltüren. Weiterhin wurden mehrere Glasflaschen auf dem Schulhof mutwillig zerstört. Der Sachschaden an den Türen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500,-EUR. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

