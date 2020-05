Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden in Hünfeld

Am Sonntag, 24.05.2020, gegen Mittag befuhr eine 41-jährige Petersbergerin mit ihrem neuwertigen Ford S-Max die Klingelstraße in Richtung Fuldaer Straße. In Höhe der Stadthalle Kolpinghaus kam sie, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen den Mast der in den dortigen Gehweg eingelassenen Straßenbeleuchtung, die infolge der Kollision umstürzte. Die Fahrzeugführerin erlitt dabei einen Schock und musste durch den hinzugezogenen Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant behandelt werden. Ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw wurde abgeschleppt. Die durch freiliegende Stromkabel entstandene Gefahrenstelle musste durch Einsatzkräfte der Hünfelder Feuerwehr und von einem Mitarbeiter der Stadtwerke Hünfeld abgesichert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000,- Euro.

