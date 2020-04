Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Zwei Tatverdächtige nach Raub in einer Asylunterkunft in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Zwei 42 und 20 Jahre alte Tatverdächtige sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft, da sie am Freitagabend in einer Asylunterkunft in der Geisinger Straße in Bietigheim-Bissingen einen 21-jährigen Mann beraubt haben sollen. Hintergrund der Tat soll ein Drogengeschäft sein. Der 42 Jahre alte Tatverdächtige soll zwei 22- und 21-Jährigen Drogen verkauft haben. Beide verschwanden, ohne den Kaufpreis zu bezahlen. Der 42-Jährige hielt dann das spätere Opfer für einen Komplizen der beiden Männer und verlangte von ihm die Bezahlung. Als sich der junge Mann weigerte, soll der 42-Jährige gemeinsam mit dem weiteren Tatverdächtigen auf den 21-Jährigen eingeschlagen haben. Der Ältere soll das Opfer festgehalten haben, während der Jüngere dessen Taschen leerte. Der 20-Jährige brachte die Beute, ein Handy, einen Kopfhörer, einen geringen Bargeldbetrag sowie Tabak, Filter und Zigarettenpapier, in das von ihm in der Unterkunft bewohnte Zimmer. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter, der die Auseinandersetzung der drei Männer beobachtet hatte, alarmierte gegen 22.20 Uhr die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen konnten vor Ort durch Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen vorläufig festgenommen werden. Das Raubgut fanden die Polizisten im Gras unter dem von dem 20 Jahre alten Tatverdächtigen bewohnten Zimmer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden der 42- und der 20-Jährige am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen die beiden aus Tunesien stammenden Männer einen Haftbefehl wegen Raubes erließ, diesen in Vollzug setzte und sie in Justizvollzugsanstalten einwies. Gegen die beiden Drogenkäufer und den 42-Jährigen wird darüber hinaus wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

