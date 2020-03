POL-OL: ++Verkehrsunfall++Zeugen gesucht++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

Am 13.03.2020 um 11:45 Uhr ereignete sich in Oldenburg im Bereich Pferdemarktkreisel ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. An beiden PKW entstand leichter Sachschaden; Personen wurden nicht verletzt. Zur Sachverhaltsklärung werden Zeugen des Unfalls gesucht. Hinweise werden unter 0441 790 4115 entgegengenommen.

