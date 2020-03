Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Rollerfahrer bei Unfall verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Cloppenburger Straße ist am Donnerstag gegen 20 Uhr ein 31-jähriger Oldenburger verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Leichtkraftrad auf der Cloppenburger Straße in Richtung Wardenburg unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eie 27-jährige Opelfahrerin in entgegengesetzter Fahrtrichtung und beabsichtigte, nach links auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen. Die Autofahrerin übersah offenbar beim Abbiegen den entgegenkommenden Roller, so dass es auf der Fahrbahn zur Kollision kam. Der 31-Jährige stürzte und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Für Hinweise von Zeugen ist der Unfalldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar. (316054)

