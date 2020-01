Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Langendamm - Bushaltestelle beschädigt.

Nienburg (ots)

Kem/ Am Samstagmorgen, 04.01.2020, wurde der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg eine beschädigte Bushaltestelle in der Breslauer Straße in Langendamm gemeldet. Auf bisher ungeklärte Weise wurde vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Glaseinsatz des dortigen Wartehäuschens zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Amalie-Thomas-Platz 1 oder telefonisch unter 05021/97780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell