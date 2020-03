Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn - Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen++

Oldenburg (ots)

++Elmendorf: Am Freitag, den 13.03.2020, gegen 07:25 Uhr kam es auf der Straße "Am Denkmal" zu einem Zusammenstoß von vier Fahrzeugen, infolgedessen fünf Personen leicht verletzt wurden. Ein 59-jähriger Westersteder beabsichtigte mit seinem PKW von der Straße "Am Denkmal" nach links in die Dreiberger Straße abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Zwei unmittelbar nachfolgende Fahrzeuge wurden ebenso gestoppt. Auf diese Fahrzeugschlange fuhr ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Elsfleth auf. Mehrere PKW wurden ineinander geschoben und alle Insassen leicht verletzt. Wegen der Vielzahl an Verletzten wurde über die Rettungsleitstelle ein sog. "Massenanfall von Verletzten" ausgerufen, sodass eine Vielzahl von Rettungskräften unter Beteiligung der Feuerwehr zum Unfallort entsendet wurden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die verletzen Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht und die PKW durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert.++

