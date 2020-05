Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand

Fulda (ots)

Transporter brennt vollständig aus

Am Montagvormittag (25.05.), gegen 09:25 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Hummelskopf (Gemarkung Fulda, BAB 7, Kassel in Fahrtrichtung Würzburg) ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Beim Eintreffen der Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg befand sich der Lkw Opel Movano bereits im Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr Hünfeld gelöscht. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig unverletzt aus dem Fahrzeug befreien und selbst die Rettungsleitstelle verständigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Ursächlich für den Brand ist vermutlich ein technischer Defekt des Fahrzeugs. Es kam zu kurzzeitigen Behinderungen des Verkehrs durch Rauchentwicklung.

