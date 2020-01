Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Warnung vor betrügerischen Enkeltrick-Anrufen

Hachenburg (ots)

Am Mittag des 07.01.2020 ist es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hachenburg wieder zu einem betrügerischen Telefonanruf gekommen, der der bekannten Betrugsmasche des Enkeltricks zuzuordnen sein dürfte. Generell wird bei dieser Betrugsmasche durch den Anrufer vorgespiegelt, dass man ein naher Verwandter oder Bekannter sei. In der Regel wird auf Grund einer angeblichen Notlage nach finanzieller Unterstützung gefragt. Die Polizei bittet sie Anrufe mit solchem Inhalt kritisch zu hinterfragen. Rufen sie ihre tatsächlichen Verwandten und Bekannten über ihnen bekannten Telefon- oder Handynummern zurück. Sollte weiterhin der Verdacht eines Betrugsdeliktes bestehen, zeigen sie dieses bitte bei ihrer Polizei an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell