Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Hattert (ots)

Am 07.01.2020 kommt es gegen 19:40 Uhr zu einem Spiegelunfall auf der K13 zwischen der Ortsgemeinde Hattert und der B413. Den Ermittlungen zufolge kam der Unfallverursacher zuvor zu weit auf die Gegenfahrbahn des geschädigten Fahrzeugs, so dass es zu einer Kollision der Fahrzeugspiegel kam. Der Unfallverursacher fährt sodann, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Wer hat den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben zu diesem Geschehen und insbesondere dem unfallverursachenden Fahrzeug / Fahrzeugführer machen? Hinweise bitte unter 02662-9558-0 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle.

