Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnwagenbrand

Langenbach bei Kirburg (ots)

Am Dienstag, den 07.01.2020, um 23.12 Uhr, wurde der Brand eines Wohnwagens mitten im Wohngebiet von Langenbach bei Kirburg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand der Wohnwagen bereits im Vollbrand. Dieser befand sich unmittelbar vor einem freistehenden Einfamilienhaus und in unmittelbarer Nähe zu einem großen Gastank. Da zunächst unklar war, ob das Feuer bereits auf die Nebengebäude übergegangen war und ob sich Personen im Wohnwagen befanden, wurde der Löscheinsatz von nahezu allen Feuerwehren aus den nahegelegenen Ortschaften durchgeführt. Brandursache war höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt. Neben dem Wohnwagen, gerieten zudem vier Meter Hecke in Brand. Die Schadenshöhe bewegt sich vermutlich in einem höheren 5-stelligen Bereich. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

