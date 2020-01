Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Fahren unter BtM-Einfluss -

Diez (ots)

Im Rahmen einer besonderen Verkehrskontrolle wurde am Dienstagvormittag (07.01.2020) festgestellt, dass ein 42 Jahre alter Mann aus dem Bereich der VG Montabaur unter Drogeneinfluss seinen Pkw führte. Das besondere dieser Kontrolle war, dass Studenten der Polizei ihre praktische Prüfung im Modul "Polizeiliche Kontrollen im täglichen Dienst" absolvierten. Ein entsprechender Vortest bei dem Kfz-Führer verlief positiv, so dass eine Blutprobe zur Beweissicherung im Strafverfahren angeordnet wurde. Weiter wurden im Pkw noch geringe Mengen an verbotenen Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt.

P.S.: Übrigens haben alle Studenten an diesem Tag ihre Prüfungen mit sehr guten Ergebnissen bestanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell