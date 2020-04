POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn und dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Eppingen: Kradfahrerin mit Rettungshubschrauber abtransportiert Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, verunglückte eine 24-jährige Motorradfahrerin auf der L 1110 zwischen Kleingartach und Eppingen. Die aus Eppingen stammende junge Frau verlor in Fahrtrichtung Eppingen, in einer scharfen Linkskurve, die Kon-trolle über ihre Honda und stürzte eine Böschung hinunter. Ihr Freund fuhr mit dem Motorrad hinter ihr, sah das Ganze und konnte sofort den Rettungsdienst verständi-gen. Die Gestürzte erlitt eine Beckenverletzung und wurde mit dem Rettungshub-schrauber in eine Klinik nach Ludwigsburg geflogen.

Neckar-Odenwald-Kreis Buchen: Gabelstapler in Brand geraten Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Neckar-Odenwald-Kreis eine starke Rauchentwicklung aus einem Zimmergeschäft in der Röntgen-straße gemeldet. Vor Ort fanden die Feuerwehr und Polizei dann zwei brennende Gabelstapler auf dem Betriebsgelände vor. Ein 47-jähriger Mitarbeiter wollte noch Arbeiten durchführen. In einer Feuertonne verbrannte er Holz. Um Holz nachzule-gen fuhr er mit einem Gabelstapler weiteres Holz an die Tonne heran. Er geriet da-bei wohl zu dicht an die brennende Feuertonne und der Gabelstapler fing Feuer. In Panik fuhr er den brennenden Gabelstapler auf den ursprünglichen Platz zurück um ihn zu löschen. Dabei fing nun ein direkt daneben abgestellter weiterer Gabel-stapler ebenfalls Feuer. Bei der Befragung des Mannes bemerkten die Polizeibeamten, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von deutlich über zwei Promille. Von dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort und konnte die beiden Gabelstapler lö-schen. Das Zimmergeschäft und dort gelagertes Holz blieben unversehrt.

