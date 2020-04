Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 25.04.2020, Stand 11.00 Uhr

Stadt- u. Landkreis Heilbronn

Pfaffenhofen-Weiler: Verletzter Radfahrer

Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitag um 14.15 Uhr in der Rosenstraße. Ein 70-jähriger Radfahrer lag mit seinem Mountainbike nach einem Sturz verletzt und nicht ansprechbar auf der Fahrbahn. Beamte einer zufällig hinzukgekommenen Streifenwagenbesatzung leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes und eines Rettungswagens Erste Hilfe. Der 70-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus ein-geliefert. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lauffen unter Telefon 07133 2090 in Verbindung zu setzen.

Eppingen: Ausfälliger Kunde

Security-Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Eisenbahnstraße meldeten am Freitag um 11.27 Uhr der Polizei einen randalierenden Kunden. Der 55-Jährige weigerte sich zum Einkaufen einen Einkaufswagen zu benutzen. Darauf angesprochen wurde er gegenüber einem Marktmitarbeiter sowie zwei Security-Mitarbeitern ausfällig. Auch andere bislang namentlich nicht bekannte Kunden wurden von dem 55-Jährigen angegangen. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen des Vorfalls sich mit dem Polizeirevier Eppingen unter Tele-fon 07262 60950 in Verbindung zu setzen.

Schwaigern-Massenbach: Traktorfahrer nach Unfall weitergefahren

Zu einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und dem linken Außenspiegel eines PKW kam es am Freitag um 09.10 Uhr in der Massenbachhausener Straße. Ein 68-Jähriger fuhr mit seinem PKW Suzuki im Bereich zwischen der Fahrbahnverengung auf Höhe der Hagstraße und der Siedlungsstraße in Richtung Schwaigern, als ihm ein Traktor entgegenkam. Dabei streifte der Traktor den Außenspiegel des PKW, der dadurch einknickte und die Fahrerfensterscheibe zertrümmerte. Der Traktor setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Massenbachhausen fort. Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten bzw. Angaben zu dem beteiligten Traktor machen können sowie der Traktorfahrer selbst werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter Telefon 07133 2090 zu mel-den.

Weinsberg: Brand nach technischem Defekt

Der Bewohner eines Reihenmittelhauses in der Öhringer Straße wurde am Samstag um 04.52 Uhr durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. Nachdem er durch das Fenster Feuer auf seiner Terrasse sah, verständigte er die Feuerwehr. Kurze Zeit später konnte der 42-Jährige mittels eines Gartenschlauchs die Flammen selbst löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es durch einen technischen Defekt an einer Solarleuchte im Bereich der Terrasse zum Brandausbruch gekommen. Durch das Feuer wurden Gartenmöbel und auch die Gebäude-fassade in Mitleidenschaft gezogen. Sowohl der 42-Jährige als auch seine 40 jährige Ehefrau und deren Kind wurden leichtverletzt zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird mit ca. 50 000 Euro angegeben. Die Feuerwehr war mit 18 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort.

