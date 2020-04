Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Dreiste Diebe entwendeten am Dienstagmorgen, im Zeitraum von 8.45 Uhr bis 10 Uhr, ein am Waldweg "Taggrubengewann" in Hainstadt abgestelltes Fahrrad. Die Besitzerin hatte ihr schwarzes Damenfahrrad im dortigen Bereich an einem Baum angeschlossen. Als sie zu ihrem, nur wenige Monate alten, Fahrrad zurück wollte, war dieses gestohlen. Zeugen, die im dortigen Bereich Beobachtungen gemacht haben oder sogar Hinweise auf die Tat oder den Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 06281 9040, beim Polizeirevier Buchen zu melden.

