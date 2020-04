Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Auto beschädigt und weggefahren

1.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Dienstag in Bad Mergentheim. Der Besitzer eines Renault Twingo parkte diesen gegen 11.30 Uhr am Fahrbahnrand des Erlenbacherweges. Als der Mann am Abend, gegen 20.15 Uhr, zu seinem Auto zurückkam, war dieses an der Fahrertür beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeuglenker muss beim Wenden oder Ausparken an dem geparkten Renault hängen geblieben sein. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher danach aus dem Staub. Am beschädigten Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Igersheim: Unfall auf dem Parkplatz - 11.000 Euro Sachschaden

Bei einem Unfall am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Igersheimer Walter-Wittenstein-Straße entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Gegen 13.45 Uhr befuhren ein 23-Jähriger und ein 29-Jähriger mit ihren PKW den Parkplatz einer Firma in die entgegengesetzte Richtung. Da sich beide Fahrzeuglenker beim Befahren einer rechtwinkligen Kurve an die Kurvenmitte orientierten, kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Beide Beteiligten wurden bei dem Aufprall leicht verletzt.

