Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach - B27/B292: Auffahrunfall mit mehreren verletzten Personen

Im Bereich des "Mosbacher Kreuzes", in Fahrtrichtung Obrigheim, ereignete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die B27 von Mosbach kommend in Richtung Obrigheim. Als sie abbremsen musste, pralle der hinter ihr fahrende Skoda Fabia einer 23-Jährigen ins Heck des VWs. Beide Fahrerinnen kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B27/B292 für circa eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell