Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Bissendorf (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (18 Uhr) bis Donnerstagmorgen (07 Uhr) begaben sich Unbekannte auf ein Firmengelände am Stiegteweg. Dort versuchten der oder die Täter an einem Bürogebäude eine Fensterscheibe einzuschlagen. Die Einbrecher scheiterten und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

