Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Häusliche Gewalt - 24-Jähriger in Gewahrsam genommen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Osnabrücker Polizei zu einer häuslichen Gewalt im Stadtteil Schölerberg gerufen. Ein 24-Jähriger hatte während eines Streits seine 26 Jahre alte Partnerin bedroht und genötigt. Weiterhin hatte er zwei Wohnungstüren beschädigt und die 5-jährige Tochter angegriffen, als diese sich schützend vor ihre Mutter stellte. Die Beamten erteilten dem unter Alkoholeinfluss stehendem Mann einen 14-tägigen Platzverweis. Daraufhin packte der Beschuldigte das Nötigste zusammen und verließ die Wohnung. Im Laufe des Abends suchte der 24-Jährige allerdings mehrfach das Wohnhaus auf, schlug gegen die Haustür und flüchtete anschließend. Die alarmierten Polizisten konnten ihn jedoch am späten Abend in unmittelbarer Nähe der Anschrift feststellen und nahmen in Gewahrsam. Dabei zeigte sich der 24-Jährige äußerst aggressiv und versuchte vergeblich die Beamten zu provozieren. Er unterschritt den Mindestabstand zu den Polizisten und spuckte in den Polizeiwagen. Bei der Reinigung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten zwei Klemmbeutel mit vermutlich Marihuana. Nun muss sich der 24-Jährige unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

