Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage - Autofahrer bei Unfall auf L 74 schwer verletzt

Menslage (ots)

Bei einem Unfall auf der Löninger Straße (L 74) wurde ein 30 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Der Mann befuhr mit seinem VW Tiguan gegen 14.20 Uhr die Landesstraße in Richtung Löningen. An der Einmündung Zur Moorburg übersah er den Trecker und Gülleanhänger eines 25-Jährigen, der mit seinem Fahrzeuggespann wartete, um nach links in die Straße abzubiegen. Er fuhr auf den Anhänger auf und erlitt schwere Verletzungen. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen in ein Krankenhaus. Um den Hund des Mannes, der sich während des Unfalls ebenfalls im Pkw befand, kümmerte sich ein Tierarzt.

