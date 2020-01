Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Miese Masche

Soest (ots)

Die Hilfsbereitschaft einer älteren Dame wurde am Donnerstagmorgen durch zwei unbekannte Täter ausgenutzt. Ein unbekannter Mann rief die Frau an und suggerierte durch zuvor geschickt gestellte Fragen, dass er ein Bekannter von ihr wäre. Im weiteren Telefonat gab er an dringend Geld oder auch Schmuck für den Ankauf eines Autos zu benötigen. Den Wagen könne er dann mit Gewinn verkaufen. Auch die Variante, dass er ins Gefängnis kommen würde, wenn er das Geld nicht aufbringen könne, baute er zwischendurch noch in das Gespräch mit ein. Noch während des Telefonates kam ein zweiter Mann zu dem späteren Opfer. Er sollte das Bargeld und den Schmuck abholen. Dies quittierte er auch der Frau und ging wieder fort. Bei einem späteren Telefonat mit ihrem Bekannten fiel dann der Schwindel auf, dass diese überhaupt nicht mit ihr telefoniert habe. Er riet ihr auch umgehend die Polizei zu informieren. Der "Bote" wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt dunkle Haare, gut rasiert und gepflegt. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

