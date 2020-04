Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Illegale Müllentsorgung (FOTO!)

Melle (ots)

In der Nähe des Pendlerparkplatzes am Hagedornweg entsorgten Unbekannte illegal Abfall. Zwei Beamte der Polizei Melle stießen am Mittwochmorgen, gegen 09.30 Uhr, während ihrer Streifenfahrt auf den Sperrmüllhaufen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder wer Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

