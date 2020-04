Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Baucontainer

Bramsche (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in der Hasestraße einen Baucontainer auf. Die Täter öffneten gewaltsam den im rückwärtigen Zufahrtsbereich zum Krankenhaus abgestellten Container und nahmen daraus eine größere Menge an Werkzeugen mit. Die Bramscher Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05461-9153000.

