Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall mit einem Radfahrer

Moers (ots)

Am 09.09.2019 um 10:40 Uhr kam es in Moers auf der Weserstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 19-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem Fahrrad die Weserstraße aus Richtung Glückaufstraße in Fahrtrichtung Wetterstraße. Kurz vor Erreichen der Wetterstraße wurde er von einem PKW überholt, der unmittelbar vor ihm wieder einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radfahrer stark ab, wich nach rechts aus, touchierte den Bordstein und stürzte auf die Fahrbahn. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zu Berührung mit dem PKW kam es nicht. Der Fahrer oder die Fahrerin des PKW, Angaben und Beschreibung zu der Person konnten nicht gemacht werden, setzte die Fahrt fort, ohne sich um den verunfallten Radfahrer zu kümmern. Es kann lediglich gesagt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Kleinwagen mit Weseler Kennzeichen handelte. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02841-1710 bei der Polizei Moers.

