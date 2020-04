Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußgänger schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Pagenstecherstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der Fahrer eines Mazda stand gegen 15.15 Uhr auf dem linken Geradeausfahrstreifen vor der Ampel in Höhe des Aldi Marktes. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der 37-Jährige in Richtung stadtauswärts an und erfasste dabei einen 43 Jahre alten Fußgänger, der mit seinem Hund aus Richtung Aldi Markt kommend über die Straße lief. Die auf dem rechten Fahrstreifen anfahrenden Autos konnten noch rechtzeitig bremsen, dem Mazdafahrer war aber offenbar durch diese Fahrzeuge die Sicht versperrt, so dass er den von rechts kommenden Mann nicht sehen konnte. Der Fußgänger zog sich eine schwere Beinverletzung zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

