Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Bissendorfc (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte im Ortsteil Jeggen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter hebelten in der Mindener Straße den an der Gaststätte Gösling aufgestellten Kasten auf und nahmen die darin befindlichen Tabakwaren sowie das Bargeld an sich. Wem im Zusammenhang mit dem Aufbruch Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422-920600.

