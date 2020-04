Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Stemwede - Ermittlungserfolg der Bramscher Polizei - 20 Fahrzeugdiebstähle aufgeklärt

Bramsche/Stemwede (ots)

Die Ermittler der Bramscher Polizei konnten eine Serie von 20 Fahrzeugdiebstählen aufklären. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400.000 Euro. Nach einem Traktordiebstahl in Preußisch Oldendorf, und dem Hinweis des Geschädigten, durchsuchte die Polizei Minden-Lübbecke im Januar 2020 bei einem 49 Jahre alten Mann aus Stemwede. Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Levern stießen die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen neben dem gestohlenen Traktor des Hinweisgebers auf drei weitere Zugmaschinen, zwei Radlader, zwei Minibagger und mehrere Kettensägen. Da der Verdacht bestand, dass die Gegenstände aus Diebstählen in Niedersachsen stammen könnten, wurden sie sichergestellt und die Ermittlungen an die Polizei in Bramsche übergeben. Den Bramscher Beamten gelang es durch umfangreiche Ermittlungen insgesamt 19 Fahrzeugdiebstähle und einen Diebstahlsversuch aufzudecken, die der 49-Jährige zwischen 2015 und 2019 in den Bereichen Melle, Diepholz, Bohmte, Bramsche, Vechta und Minden begangen hat. Das Diebesgut transportierte der Beschuldigte meist mit einem größeren Fahrzeug und einem Anhänger ab. Anschließend veränderte er die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, führte sie zur Hauptuntersuchung vor und verkaufte sie nach der Zulassung. Den Großteil der Maschinen veräußerte der 49-Jährige in Norddeutschland, zwei Fahrzeuge verkaufte er nach Polen. Die in Norddeutschland veräußerten Fahrzeuge konnten zwischenzeitlich allesamt durch die Ermittler lokalisiert und an die Eigentümer und Versicherungen zurückgegeben werden. Zum Ärgernis der vormals "neuen" Eigentümer, welche die Traktoren gutgläubig erworben hatten. Der Beschuldigte, welcher der Polizei bisher nicht bekannt war, äußerte sich nicht zu den Tatvorwürfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell