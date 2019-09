Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 17-jährige Fahrerin stürzt mit Mofa-Roller und verletzt sich schwer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring Einmündung Nordsteimker Straße 09.09.19, 16.40 Uhr

Am Montagnachmittag verletzte sich eine 17 Jahre alte Mofa-Fahrerin in der Innenstadt bei einem Sturz schwer. Vermutlich mit mehreren Frakturen wurde die alleinbeteiligte 17-Jährige aus der Samtgemeinde Velpke von Rettungssanitätern danach ins Klinikum eingeliefert. Den Ermittlungen nach beobachtete zufällig eine Streifenwagenbesatzung, wie die junge Fahrerin um 16.40 Uhr vom Berliner Ring nach links in die Nordsteimker Straße einbog und ihr Mofa dabei in der Kurve auf regennasser Fahrbahn wegrutschte. An dem Roller entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell