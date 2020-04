Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Pkw am Friedhof aufgebrochen

Alfhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 14:00 bis 14:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Friedhofes an der Thiener Straße die Seitenscheibe eines Mercedes ein. Es wurden ein Mobiltelefon, eine Handtasche und das vordere Kennzeichen des Pkw entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439/9690.

