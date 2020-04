Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Polizei klärt vorgetäuschten Diebstahl und Computerbetrug auf

Melle (ots)

Einen Ermittlungserfolg konnten die Beamten der Polizei in Melle verbuchen. Eine 26-jährige Frau erschien Anfang März auf der Wache und erstattete eine Anzeige wegen Diebstahls und Computerbetruges. Die Frau aus Melle gab an, dass sie sich in Bad Oeynhausen in der Wohnung ihres Lebensgefährten aufgehalten habe und ein Unbekannter nach einem Streit ihre EC-Karte und das Telefon ihres Freundes gestohlen hätte. Anschließend soll der Unbekannte mit der EC-Karte Bargeld an drei Geldautomaten abgehoben haben. Durch akribische und aufwändige Ermittlungen stellten die Beamten jedoch fest, dass sich das Telefon im Besitz des Lebensgefährten befand. Zudem wurde das Bargeld nicht durch einen Unbekannten abgehoben, sondern durch den Freund der 26-Jährigen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann, der ohne festen Wohnsitz ist. Vermutlich wollte sich das Paar durch die Taten einen finanziellen Vorteil verschaffen und die desolate Finanzsituation aufbessern. Die Ermittler der Polizei in Melle haben nun von Amts wegen ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat und versuchten Betruges eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell