Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Illegale Müllentsorgung

Vogelsbergkreis (ots)

Illegale Müllentsorgung

Homberg (Ohm) - In der Nacht auf Sonntag (29.03.) lagerten Unbekannte illegaler Weise eine Menge von etwa drei Kubikmetern Dachabdeckungsplatten an einem Feldrand entlang der L 3072, zwischen Dannenrod und Appenrod, ab. Zeugen, die entsprechend auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

