Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch in Hotel - Zauntor gestohlen

Hersfeld -Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg a.d. Fulda - In der Zeit von Donnerstagnachmittag (26.03.) auf Freitagmorgen (27.03.) versuchten Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürgerstraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Tür entstand dadurch 100 Euro Sachschaden.

Einbruch in Hotel

Bad Hersfeld - Am späten Freitagabend (27.03.), gegen 22:40 Uhr, brachen Unbekannte in ein Hotel in der Straße "Am Hopfengarten" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang ins Gebäude. Aus einem Büro, dessen Türe ebenfalls aufgehebelt wurde, entwendeten die Täter eine Kasse mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Diebstahl eines Zauntors

Bebra - In der Zeit von Mittwoch (25.03.) bis Freitagnachmittag (27.03.) wurde durch Unbekannte ein metallisches Zauntor in der Straße "Am Elimberg" entwendet. Das ein Meter breite und zwei Meter hohe maßgefertigte Tor, welches mit Scharnieren an den Zaunpfosten befestigt war, wurde von den Tätern abgeschraubt und entwendet. Das Tor hatte einen Wert von rund 1.200 Euro.

Einbruch in Hotel

Rotenburg a.d. Fulda - In der Zeit von Samstagmittag (28.03.) bis Sonntagmittag (29.03.) brachen Unbekannte in ein Hotel in der Poststraße ein. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Angaben über das Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

