Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Gemeinsame Presseerklärung von Landkreis, Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück - Massiver Ausbruch von Corona in Bramscher Altenheim

Bramsche (ots)

Nach einem massiven Ausbruch von Corona in einem Altenheim in Bramsche stehen der Landkreis, die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Osnabrück in einem engen und ständigen Austausch miteinander. Zunächst besteht die Aufgabe darin, verlässliche Daten und Unterlagen zusammenzutragen. Auf dieser Grundlage wird eine rechtliche Würdigung vorgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück prüfen, ob strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten sind. Dieser Prozess erfordert Zeit, mit Ergebnissen ist erst in den nächsten Tagen zu rechnen.

