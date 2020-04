Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahraddiebe am Bahnhof festgenommen

Osnabrück (ots)

Die Polizei konnte am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof zwei Fahrraddiebe unmittelbar nach ihrer Tat festnehmen. Aufmerksame Zeugen hatten gegem 15.40 Uhr beobachtet, wie sich die beiden Männer am Fahrradstand an einem dunkelroten Trekkingrad zu schaffen machten. Das Duo hatte bereits das Schloss mit einem Werkzeug durchtrennt und wollte sich gerade einem weiteren Fahrrad zuwenden, als es einen alarmierten Streifenwagen bemerkte. Die beiden Bramscher verschwanden daraufhin mit dem ersten Fahrrad im Bahnhofsgebäude, konnten dort aber von der Polizei gefunden und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der 24 und 33 Jahre alten Männer konnten die Beamten dann noch das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Multitool mit kleiner Säge, auffinden. Beide Täter wurden in Gewahrsam genommen, die Staatsanwaltschaft Osnabrück stellte für die Fahrraddiebe Anträge auf Hauptverhandlungshaft.

